Херсонці ці дні спокійно сприймають звуки війни, бо знають, що то українці б’ють ворога

Безстрашні мешканці області виходять на мітинги, щоб ворог не забував, що він тут небажані.

Один чоловік підірвався на міні, кілька жителів травмовано і ще - виявлено 8 нерозірваних снарядів. Це повідомлення тільки з одного села Музиківка на Херсонщині. Дедалі частіше селяни, що виходять на зв’язок з окупованих сіл, повідомляють про замінування територій. У лікарнях області катастрофічно бракує медикаментів, перебої з продуктами. Але ще не було й дня, щоби херсонці не вийшли на мітинги проти рашистської окупації.

Про це йдеться в ТСН.

Місто-герой Херсон останнім часом спить спокійно, і вже майже не боїться вибухів, бо знають , що то українці б’ють ворожу техніку. А що херсонці роблять вдень — знають усі - виходять на мітинги. Найбільш масові вони на вихідних. Люди зібрали гроші і купили навіть колонку. На всю потужність вмикають гімн і українську музику. Таким чином заглушають радянські пісні, що ставлять на противагу окупанти.

На одному із відео повз мітинг намагається проїхати колона ворожої техніки. Люди її не пропускають, вантажівки дають задній хід і мітинг триває далі.

А після мітингу в Каховці люди дізнаються приємну новину. Після 8-денного полону окупанти відпустили додому журналіста Олега Батурина. "Били, принижували, залякували, тримали в нелюдських умовах без їжі і води, - пише Олег, - Але я не зламався".

Херсонці не припиняють ходити на мітинги проти російської окупації

Проте, чимало земляків Олега, ще залишається у полоні.

А ще є відео відзняте мешканцями Олешок. Тут видно, як окупанти по трасі тягнуть свої гелікоптери. Наші артилеристи шкодують, що цього разу вороги не залишили свої гвинтокрили у Чорнобаївці. Їх там громили вже шість разів і готові ще.

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