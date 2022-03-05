Херсонці "поламали" плани окупантів стати героями на своєму брехливому телебаченні

Містяни попри небезпеку показують окупантам, що Херсон – це Україна.

Херсонці зірвали плани окупантів, де готували мітинг за створення ще однієї недореспубліки - ХНР. Завезли з Криму масовку і гумконвой. Сподівалися, містяни, які вже чотири доби у облозі, прийдуть отримувати продукти. А люди натомість - хоч і під дулами автоматів - вийшли з українськими гаслами і прапорами.

Про це йдеться в ТСН.

Обіцяного зеленого коридору для гуманітарної допомоги Херсон так і не отримав. Замість дев'ятнадцяти українських фур, які не змогли потрапили у місто, туди заїхав російський гумконвой.

Російська знімальна група напоготові, вона має розповісти співвітчизникам, як рятують херсонців від голоду. У місті окупанти уже чотири доби - обстріляли місцевих і їхні авто, будинки і торгівельні центри, захопили залізничний вокзал, річковий порт та облдержадміністрацію, а через кілька днів вимкнули українські канали і знімають кіно про допомогу Херсону. Навіть з собою привезли масовку.

Тим часом у Херсоні вимикають мобільні зв'язок та Інтернет. «Вирубали зв'язок, щоб ви не хвилювалися, в нас інтернету немає, МТС не працює, Київстар теж не працює, передайте всім , щоб не хвилювалися, в Херсоні все добре, Херсон - це Україна «, - кажуть місцеві.

Херсонці з українськими прапорами вийшли сюди ж на площу подивитися на весь цей цирк з роздаванням ворожої гуманітарки, жоден херсонець її не взяв, а відправив їх у напрямку російського корабля.

Військові не дозволяли наближатися до російської знімальної групи херсонцям, які хотіли розповісти про напрямки руху для їхньої допомоги.

На екранах херсонських телевізорів російські канали. Там показують Херсон, який наче вітає окупаційну владу. Але насправді це усе не так.

На ранок містяни знов зберуться на центральному майдані, щоб попри смертельну небезпеку сказати окупантам, що Херсон - це Україна.