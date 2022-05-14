"Херсонці, не здавайтеся та тримайтеся": Кім звернувся до жителів окупованого міста

"Херсонці, не здавайтеся та тримайтеся": Кім звернувся до жителів окупованого міста

Кім звернувся до жителів окупованого Херсону. Він попросив містян не занепадати духом.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців сусідньої Херсонської області не здаватися та дочекатися деокупації.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Хотів би звернутися до херсонців: люди, потерпіть, я вас прошу. Розумію, що дуже важко: ходять усілякі, м’яко кажучи, погані люди по нашій землі. Потерпіть. Бачите, Харків відсунули. Сили, засоби, ленд-ліз дійде — ми плануємо все. Бачу, що самі росіяни саботують накази. Не хочуть іти вперед, не можуть і не бачать довгої перспективи перебування у Херсоні. Для галочки щось роблять. Але це все дрібниці. Ми все одно звільнимо Херсон», — сказав Кім.

Раніше у британській розвідці заявили, що ситуація у Херсоні лише підкреслює провал політичних цілей Росії в Україні.

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті

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