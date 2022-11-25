Херсонці після обстрілу шукають вцілілі речі у своїх будинках і, попри це, вірять в перемогу

Серед мешканців дивом минулося без жертв, лише декого посікло склом та уламками.

У звільненому Херсоні росіяни обстріляли "Градами" житловий масив - є загиблий. Під вогонь потрапили кілька багатоповерхівок, але цього разу окупанти вкотре перевершили себе й поцілили ще й по дитячому садку, в якому розташовано "Пункт незламності". Цієї ночі, окрім мінометів та артилерії, вперше використали ракети.

На місті прильоту довго тліло і диміло, будинок поруйнований дощенту.

Вікторії неймовірно пощастило вижити - коли прилетіло, вона спала у своїй квартирі на другому поверсі. Обвалилися стеля й підлога, а саму жінку привалило уламками. "Упало все. Затормозило, певне, фортепіано", розповідає жінка.

З-під завалів її діставав сусід Володимир. "Стеля впала, а вона вилазить і каже - хлопці, я не одягнена, вибачте мене. Лише капець один був. Гепнуло з того боку в будинок. Потім через хвилинку десь сюди", - розповідає чоловік.

Він мешкає з іншого боку будинку, йому в ліжко повилітали шибки. "Випало і накрило повністю. Ну, що штора трохи стримала",- розповідає він.

Серед мешканців дивом минулося без жертв, лише декого посікло склом та уламками. Вирв біля будинку - дві, по обидва боки.

Будинок аварійний, каже мешканка Світлана, лишатися тут не можна. На цю ніч дах над головою мешканці зруйнованих осель шукатимуть по сусідах, а Світлана з чоловіком вже планують виїжджати до родичів в іншу область. Нарікає, зараз окупанти розбивають місто, а до того - грабували. Вкрали, каже, навіть дитячий потяг з парку розваг.

Вдягнені в чому є, біля розбитого дому, але люди, попри все, вірять в перемогу.

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