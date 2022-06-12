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Херсонці проігнорували святкування Дня Росії, організований окупаційною владою

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Херсонці проігнорували святкування Дня Росії, організований окупаційною владою

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованій Херсонській області влада організувала святкування Дня Росії. Містяни на свято не прийшли.

Містяни продовжують показувати, що не приймають нав'яний "руській мір". 

Про це "Суспільному" повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якщо б врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого", - сказав Самойленко.

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А радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань каже, що росіяни не тільки в Херсоні, а й по всій області підготували заходи.

"По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти "пєсні і пляски" Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області - творчих колективів", - сказав Хлань.

Нагадаємо, 10 червня радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв про ліквідацію одразу двох російських генералів у Херсонській області.

За його ж даними, також у Херсонській області українські партизани підірвали авто з російським полковником та ще кількома окупантами.

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