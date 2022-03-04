Херсонці, які кілька днів під обстрілами і без їжі, проігнорували гуманітарну допомогу із РФ

Тих, хто таки опинився біля гумконвою місцеві освистали.

Попри те, що херсонці вже кілька днів у облозі окупантів і мають нелюдські умови життя, не погодились отримати гуманітарну допомогу від країни-агресорки, яка кілька днів їх обстрілювала і загнала в таке існування.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Його слова підтвердила місцева журналістка, вона додала, що кілька людей таки пішли отримати товари але їх місцеві освистали. припускають що цих людей навмисне привезли із Криму щоб створити картинку для російського телебачення.

Херсонці запевнили, що чекають на українську гуманітарну допомогу.