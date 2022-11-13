Херсонців попередили про небезпеку та закликають не збиратися у людних місцях – ОВА

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів про небезпеку у Херсоні для мешканців.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав містян не збиратися у людних місцях через ворожих мін, які окупанти залишили після себе.

"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу – не треба збиратися в людних місцях", - йдеться у відеозверненні Янушевича.

Також очільник облдержадміністрації зазначив, що 14 листопада проводитимуться розмінування. Через це херсонців просять не заїжджати до центральної частини міста.

Деокупація Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

"Укрзалізниця" на честь звільнення Херсона з російської окупації запускає продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст.

У неділю, 13 листопада журналіст ТСН провів перше включення зі звільненого Херсона. За його слова, у місті на кожному кроці майоріють українські прапори, а до відновлення критичної інфраструктури приступлять одразу після проведення розмінування.

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