Херсонщина чи не в лідерах за кількість зниклих: викрадених катують і показують в пропагандиських сюжетах

Затримали, викрали, або пішов і не повернувся - з кожним днем таких повідомлень все більше у херсонських соцережах.

На захопленій Херсонщині загарбники утримують у підвалах близько півтисячі людей, і є інформація, що їх катують. Окупанти мають списки активістів та учасників АТО: до них приходять додому та викрадають, йдеться в ТСН.

Від тортур рашистів загинув ветеран АТО Назар Кагальняк, його викрали і катували. Немає в живих і кіборга Андрія Кузнєцова. Військовий вижив в АТО у 14-му, але вісім років потому був замордований рашистами у рідній Каховці. Досі невідома доля його земляка, теж жителя Каховки Сергія Цигіпи - журналіст, активіст і ветеран АТО в полоні вже другий місяць. Щоправда, його час від часу показують на російському телебаченні - за версією рашистів, він начебто офіцер командування сил спеціальних операцій. Тиждень тортур ледь пережив ще один журналіст - Олег Батурін, йому вдалося звільнитися з полону і виїхати з рідної Каховки.

Сільського голову знаменитої Чорнобаївської громади Ігор Дудар після захоплення сільради російські орки забрали на допит і катували. Зараз він у лікарні у тяжкому стані, під арештом окупантів. Про долю його затриманого заступника Євгена Родіонова нині нічого невідомо.

А колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка кілька тижнів тому його затримали і зробили головним персонажем російських пропагандистських сюжетів. В одному з них Миколаєнко показує свою зброю і каже, що був в теробороні.

На інших відео російський журналіст випитує в Миколаєнка про варту місцевої тероборони. А потім знову і знову питає про відомого українського політика Романа Шухевича. Хоче почути - мовляв для України він ніякий не герой. Володимир Миколаєнко, як не тисне пропагандист, стоїть на своєму.

І той самий російський журналіст записує інтерв'ю з колишнім головою Херсонської держадміністрації Андрієм Путіловим. Той зник кілька тижнів тому і лише зараз з'явився на пропагандистських каналах. У змарнілого чоловіка випитують про Майдан та Крим. Крупним планом його не показують.

У той же час з інтернет-сторінки затриманого місцевого підприємця і волонтера Ігоря Кураяна хтось транслює відео з ним. Напівживий Кураян закликає підкоритися новій владі і скласти зброю, бо Херсонщину начебто здали. Але херсонці помічають - чоловік зі слідами катувань, ледь тримається на ногах та ледве говорить. Після майже місяця тортур його відпустили. Що з ним робили і чого вимагали - поки невідомо.

Херсонського священика Ігоря Чудиновича теж викрали окупанти, проте пізніше відпустили і лише у безпечному місці на неокупованій території отець розповів як над ним знущалися - таким чином змушували до співпраці. «Я дуже довго стояв частково роздягнений, зі зв'язаними руками за спиною, на голові була шапка, перев'язана шелагом», - розповідає священник.

Досі невідома доля іспанського волонтера Маріо, якого затримали після мітингу у Херсоні місяць тому. Також зникають люди, які не воювали і не займалися волонтерством - їх у соцмережах розшукують рідні.

І це далеко не весь перелік людей, яких росіяни катують і утримують у підвалах покинутих держустанов.

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