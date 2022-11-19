Херсонщина оговтується після окупації, а на Запоріжжі пережили ракетний удар: як минула ніч у регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Сумська область: вночі росіянами здійснено артилерійський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади.

Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Вчора протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади. Росіяни випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки. Без жертв.

Запорізька область: вночі ворог наніс ракетний удар по місту Запоріжжю, попередньо сімома ракетами. Пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці з’ясовуються.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби відбувалася евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровська область: росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

Минулося без жертв. Є пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів уточнюються.

Харківська область: минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії здійснював обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць мін, вибухівок та боєприпасів.

Луганська область: минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом доби ворог шість разів атакував наші позиції.

Донецька область: вночі — обстріл Курахового (тип зброї встановлюється). Пошкоджені приватні будинки.

Також сьогодні вночі — два прильоти по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Впродовж ночі — незначні обстріли позицій у Мар'їнській та Торецькій громадах. Активізація і нарощення потужності обстрілів від 05.30. За добу по області: 2 загиблих, 3 поранених.

Херсонська область: ситуація в регіоні все ще складна. Ворог не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціям наших військ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.

У Бериславі внаслідок атаки дрону поранено місцевого мешканця.

Разом з партнерами з благодійних та волонтерських організацій Херсонська ОВА запустила роботу гуманітарних центрів, які працюватимуть у Херсоні, Антонівці та Степанівці. У цих центрах можна отримати безкоштовно продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі.

У Херсоні почали працювати перші "Пункти незламності". Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.

Гуманітарна допомога продовжує надходити до Херсона та області.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

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