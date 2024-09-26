Херсонщина пережила жахливу ніч: окупанти вгатили по критичній інфраструктурі, двоє загиблих

Крім загиблих, є постраждалі.
На Херсонщині двоє людей загинули та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, ворог поцілив у об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, а також заклад культури, медичні установи, сільгосппідприємства й магазини.
Під ударами опинилися житлові квартали, зокрема дев'ять багатоповерхівок та 20 приватних будинків.
Крім того, внаслідок чергових обстрілів пошкоджено стільникову вежу, газогін, складське приміщення, а ще гаражі, сільгосптехніку, службовий і приватні автомобілі.
Також вночі під час ворожої БПЛА-атаки захисники збили над областю два "Шахеди".
Нагадаємо, росіяни вгатили по житловій забудові Запоріжжя. Потужну атаку також пережив і Київ.
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