Херсонщина пережила жахливу ніч: окупанти вгатили по критичній інфраструктурі, двоє загиблих

Крім загиблих, є постраждалі.

На Херсонщині двоє людей загинули та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, ворог поцілив у об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, а також заклад культури, медичні установи, сільгосппідприємства й магазини.

Під ударами опинилися житлові квартали, зокрема дев'ять багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Крім того, внаслідок чергових обстрілів пошкоджено стільникову вежу, газогін, складське приміщення, а ще гаражі, сільгосптехніку, службовий і приватні автомобілі.

Також вночі під час ворожої БПЛА-атаки захисники збили над областю два "Шахеди".

Нагадаємо, росіяни вгатили по житловій забудові Запоріжжя. Потужну атаку також пережив і Київ.

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