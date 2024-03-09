Херсонщина пережила жахливу ніч: росіяни гатили по житлових кварталах, є загиблі

Вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації.

Російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, — поранені.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни били по Тягинці, Миловому, Качкарівці, Білозерці, Томариному, Михайлівці, Ольгівці, Гаврилівці, Кізомису, Антонівці, Веселому, Козацькому, Велетенському, Приозерному, Софіївці, Станіславу, Садовому, Придніпровському та Херсону. Обстрілювали житлові квартали.

Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

Також Прокудін повідомив, що вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Пошкоджена медична установа та припортова інфраструктура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше очільниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни все ще вірять, що зможуть взяти під свій контроль правий берег Херсонщини, але таких шансів у них немає. У результаті вдень і вночі не припиняються обстріли.

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