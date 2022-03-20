Херсонщина потерпає від окупантів, але дає приводи для гумору про Чорнобаївку і гусей-захисників

Людям вкрай потрібна допомога від України, бо місцеві стійко відмовляються від російських подачок

Довгоочікувану гуманітарну допомогу так і не змогли доправити на окуповану Херсонщину. Колона з фур із продуктами та медикаментами їхала із сусідньої Дніпропетровщини. Окупанти їх не пропустили, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Про це йдеться в ТСН.

14 фур з продуктами та життєвонеобхідними медикаментами, які на Херсонщині дуже чекають, попри попередні домовленості, мусили розвернутися назад. Весь час окупації росіяни не погоджуються пропустити в область необхідну гуманітарку. Натомість нав'язливо пропонують свою, переважно консерви. Люди брати її відмовляються

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Але біля залізничного вокзалу російські пропагандисти вже зняли відео, як їхні військові роздають масовці продукти. В той час, коли херсонці про роздачу і не здогадувалися. Поки росіяни транслюють паралельну реальність з Херсона, жителі невтомно продовжують виходити на мітинги з українськими прапорами. І закликають не вірити в те, що місто здалося.

Водночас вже знаменита Чорнобаївка знову у стрічці новин. Там - прокляте місце для окупантів . В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку і ось нова перемога.

«За попередніми даними знищено командувача восьмої загальновійськової армії південного воєнного округу Російської Федерації. Ви будете дуже сміятися, але це відбулося в районі аеропорту Чорнобаївка. Шостий раз поспіль», - заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

На Херсонщину не змогли доправити гуманітарну допомогу

Поряд з мемами про Чорнобаївку у Мережі з'являється інформація про бойових гусей з Каланчака. Поблизу селища впав ворожий винищувач. Причина - він влетів у зграю диких гусей і птахи потрапили у мотор. ЗСУ подію не коментувало, але Мережа вибухнула фотожабами про гусей-захисників.

Така інформація підбадьорює і допомагає не впасти у розпач. У тому ж Каланчаку люди не можуть отримати пенсію, в окупованих містах і селах голодні російські військові вдираються в оселі до місцевих жителів, викрадають людей, погрожують активістам. Але усі сподіваються, що усе це скоро закінчиться.

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