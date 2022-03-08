Херсонщина щодня виходить на мітинги і виганяє окупантів, та співає гімн під українськими прапорами

Херсонщина щодня виходить на мітинги і виганяє окупантів, та співає гімн під українськими прапорами

Люди попри небезпеку не здаються перед ворогом.

Херсонщина продовжує тримати оборону на інформаційному фронті і шокувати ворога синьо- жовтими прапорами. Естафету мітингів підхопили в усіх районах області. Попри дуже неспокійну обстановку. Російські військові грабують магазини у селах, забирають їжу у людей, хазяйнують у дачних кооперативах. У самому Херсоні забирають у людей телефони та автівки. Попри все це - люди домовились виходити на вулиці щодня, бо підкорюватися загарбникам не збираються.

Про це йдеться в ТСН.

Херсонщина четвертий день мітингує проти окупації. Кожне місто бореться за свою свободу. Тисячі людей в Олешках з українськими стягами вийшли на протест.

Місто Берислав зібралося на центральному майдані, щоб заявити, що воно українське.Те саме зробили у Нижніх Сирогозах та Голій Пристані. Херсонщина демонструє неймовірну відвагу та гідність. І готова боротися за своє право жити в Україні.

Херсон теж тримає стрій. Херсонці, попри смертельну небезпеку, вказують окупантам на вихід. Містяни на очах окупантів розгорнули довжелезний український прапор.

«Наше місто Херсон стоїть, тримається, ми всі разом, підтримуємо один одного. Це наш прапор. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава», - кажуть мітингувальник.

Ситуація в Херсонській області: в усіх районах тривають мітинги

Вони співають гімн України, вони - не здаються.

Херсонці, які гордо відмовилися від російських харчів з ворожого гумконвою, годинами вистоюють довжелезних у чергах за продуктами. Гуртівні і магазини розпродують останні запаси. А тим часом десь під Херсоном наші військові збивають ворожий літак. При катапультуванні в одного з пілотів не розкрився парашут. Місцеві одразу вирушили шукати його товариша. Від народного гніву він навряд чи врятується.

Тут і там розбита та покинута ворожа техніка. Це - розгромлена російська колона в Олешківському районі. І так, вірять херсонці буде з усім залізяччям загарбників. У ворога немає шансів, бо проти нього не лише наші збройні сили, а цілий народ. Херсонці доводять, що скорити його неможливо.