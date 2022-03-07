Херсонщина щодня виходить на мітинги з прапорами, щоб довести окупантам, чия це земля

Херсонщина щодня виходить на мітинги з прапорами, щоб довести окупантам, чия це земля

Херсонці виходять на площі і надихають на такі ж вчинки земляків.

На Херсонщині в аеропорту біля села Чорнобаївка українські військові розбили ворожу військову техніку, серед якої три десятки гелікоптерів. Про це повідомило командування морської піхоти. Тож вибухи, що херсонці чули вночі, були там. Тим часом, беззбройні жителі Херсонщини продовжують виходити на мітинги, аби показати окупантам, що вони ніколи не зможуть встановити тут свою владу.

Про це йдеться в ТСН.

Після мітингу у Херсоні проти окупантів повстала область. Люди вийшли на мирні протести, аби сказати усім: Херсонщина - це Україна. Першим в облогу потрапив Генічеський район. Там окупанти прорвалися через адмінмежу з Кримом на Чонгарі, розбивши наших прикордонників. Генічеcьк - це перше місто, де вони установили свої порядки, і були впевнені, що населення їх підтримає, але помилилися.

Відбувся і мирний хід у сусідній Новоолексіївці. На мітинг зібрався й Каланчак. Через район, який потрапив в облогу одразу після Генічеського, постійно іде ворожа техніка з Криму. Російських військових, що осіли у районі, закликають повернутися додому.

Беззбройні жителі Херсонщини продовжують виходити на антивоєнні мітинги

Нищівного удару ворога зазнав Каховський район. Під обстрілами у підвалах живе кілька сіл навколо Каховської ГЕС. Окупанти, що захопили електростанцію, обстрілювали мирних жителів. Але Нова Каховка крізь сльози співає гімн України. І пострілів тут вже не бояться. А надто сльозогінного газу і світлошумових гранат, якими окупанти намагаються розігнати людей. Двох поранених містян забрали до лікарні.

Сусідня Каховка підтримує земляків.

Херсонці, що надихнули своїх земляків, вирішили збиратися щодня. Висловити свою позицію ідуть люди, які ніколи раніше не мітингували. Замість зброї у них і земляків-однодумців - прапори.