Херсонщина у вогні: окупанти вбили 16 мирних людей, понад 60 поранені (фото)

Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини за минулу добу, 24 грудня. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це розповів голова ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, лише Херсон окупанти атакували 41 раз. Середмістя ворог накрив масованим вогнем вдень 24 грудня – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі.

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Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі.

Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Херсон у вогні

Російська армія 24 грудня кілька годин вела обстріл Херсона. Ворожа атака була скерована на цивільні місця - ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

За останніми даними повідомлялося, що постраждали 68 людей, а кількість жертв сягнула - 10.

У МОЗ розповіли, що українці отримали поранення в живіт, поранення голови різного ступеню, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок тощо.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл Херсона, написав: "Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців".

У Святвечір росіяни ще раз обстріляли Херсон. Використали запальні боєприпаси. За даними джерел, спалахнули будинки, є часткове руйнування дахів. На щастя, минулося без жертв.

Очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Росія здійснює терор проти українців навіть на Різдво.

"Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона... Ганьба президенту, уряду і парламенту Росії!", - підкреслив президент ПАРЄ.

Міністр оборони Олексій Резніков після обстрілу Херсона закликав західних партнерів надати більше озброєння, щоб запобігти таким трагедіям.

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