Херсонщина зазнає найбільших збитків у туристичній галузі через війну

Це пов'язано з тим, що область буде просто розграбована.

Після війни Херсонська область зазнає найбільших збитків у туристичній галузі.

Про це повідомив голова української асоціації активного та екологічного туризму Андрій Гінкул, пише Суспільне.

"Ми бачимо, що відбулося під Києвом. Херсонщина тепер буде приблизно так саме виглядати. Але це дасть можливість для області змінити багато інфраструктурних об’єктів, про що вже треба думати зараз. Так само як західні області зможуть модернізуватися, використавши шанс. Вже починають діяти кредитні програми. І, звичайно, Херсонська область буде найбільш постраждалою", - зазначив він.

Нагадаємо, в тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти нібито готуються до переходу в рублеву зону.

Читайте також:

Що залишилось від села Нова Буда після обстрілів російськими окупантами



