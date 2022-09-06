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"Херсонщина звільнятиметься не один тиждень": Жданов розповів, коли в Україні може закінчитися війна

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"Херсонщина звільнятиметься не один тиждень": Жданов розповів, коли в Україні може закінчитися війна

Фото з соцмереж

За найпесимістичнішими розрахунками, війна в Україні закінчиться влітку наступного року.

В Україні війна може закінчитися влітку наступного року. Однак це за найпесимістичнішими прогнозами.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, на такий термін може вплинути повільне постачання зброї від західних партнерів.

“На сьогоднішній день ми намагаємося розпочати якісь контрнаступальні дії, але ми не можемо розпочати масштабного контрнаступу. Тому що нам не вистачає озброєння. Те, що нам постачають – не тих обсягів, які потрібні. За оцінками Інституту вивчення війни, Херсонська область звільнятиметься не один тиждень, і навіть не один місяць”, - розповів Олег Жданов.

Він також додав, що до розрахунків треба брати і лендліз, який має запрацювати від 1 жовтня.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи на Херсонщині.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2726
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