Херсонщину звільнятимуть: жителів закликають виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав українців їхати з області, щоб полегшити роботу Збройним силам України.

Для звільнення Херсонської області ЗСУ потрібен плацдарм.

Про це Самойленко заявив в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Для Херсона такий варіант звільнення неприйнятний, і це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони — якщо знести місто, то навіщо його звільняти? Звичайно, є ті, хто не може виїхати через різні причини. Але всіх, хто має таку можливість, ми закликаємо залишити окуповану територію", - заявив голова облради. - Для мене головне — зберегли максимальну кількість херсонців. І друге - полегшити роботу ЗСУ", - сказав він.

Багато українців не бажають виїжджати з Херсонщини через Крим, щоб їх не звинуватили у зраді батьківщини. Олександр Самойленко наголосив, що звичайним громадянам нічого боятися, адже головне вижити:

"Я вважаю: якщо людина рятує своє життя і свою сім'ю, нехай їде. На моє переконання, з морального погляду ми не маємо права їх засуджувати. Я не засуджую жодної людини, яка залишається і чекає на звільнення".

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти не готові помирати заради Херсона.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Таким чином українські війська демонструють, що можуть рухатися навіть в умовах, коли в противника є локальна перевага.

Або ви приймаєте рублі, або ми забираємо товар: як лякають підприємців в окупованому Херсоні

Читайте також: