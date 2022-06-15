Херсонські партизани попередили окупантів: "Рашисти, вже пізно бігти" (фото)

Українські партизани розклеїли по місту листівки з попередженнями для російських загарбників.

У тимчасово окупованому Херсоні з'явилися патріотичні листівки з написами "вже пізно тікати". Так партизани попереджають російських загарбників, що їм буде несолодко.

Відповідні фото оприлюднили у місцевому Telegram-каналі.

На вулицях міста з'явилися листівки з нагадуванням росіянам, що Збройні Сили України все ближче підбираються до міста і незабаром будуть його звільняти.

На листівках написано: "Рашисти, вже пізно бігти. Ростов – 558 км, ЗСУ – 10 км. Херсон – це Україна!".

Telegram-канал "ХХ"

Telegram-канал "ХХ"

Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.

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