Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Херсонські партизани попередили окупантів: "Рашисти, вже пізно бігти" (фото)

Дата публікації
Перегляди
912
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Херсонські партизани попередили окупантів: "Рашисти, вже пізно бігти" (фото)

Фото: Associated Press

Українські партизани розклеїли по місту листівки з попередженнями для російських загарбників.

У тимчасово окупованому Херсоні з'явилися патріотичні листівки з написами "вже пізно тікати". Так партизани попереджають російських загарбників, що їм буде несолодко.  

Відповідні фото оприлюднили у місцевому Telegram-каналі.

На вулицях міста з'явилися листівки з нагадуванням росіянам, що Збройні Сили України все ближче підбираються до міста і незабаром будуть його звільняти.

На листівках написано: "Рашисти, вже пізно бігти. Ростов – 558 км, ЗСУ – 10 км. Херсон – це Україна!".

Telegram-канал
Telegram-канал "ХХ"
Telegram-канал
Telegram-канал "ХХ"

Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.

Читайте також:

Херсон - це Україна! Про партизанів с перших вуст

Херсон - це Україна! Про партизанів с перших вуст
Наступна публікація