Херсонські партизани попередили окупантів: "Рашисти, вже пізно бігти" (фото)

Українські партизани розклеїли по місту листівки з попередженнями для російських загарбників.
У тимчасово окупованому Херсоні з'явилися патріотичні листівки з написами "вже пізно тікати". Так партизани попереджають російських загарбників, що їм буде несолодко.
Відповідні фото оприлюднили у місцевому Telegram-каналі.
На вулицях міста з'явилися листівки з нагадуванням росіянам, що Збройні Сили України все ближче підбираються до міста і незабаром будуть його звільняти.
На листівках написано: "Рашисти, вже пізно бігти. Ростов – 558 км, ЗСУ – 10 км. Херсон – це Україна!".
Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.
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