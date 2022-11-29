"Хіба можна нас злякати?": Ігнат прокоментував імовірну нову масовану ракетну атаку РФ

Українців на тлі повідомлень про можливий новий удар РФ закликають не панікувати, а реагувати на сигнали повітряної тривоги і дотримуватись тих заходів безпеки, про які говорить влада. Українські захисники готові дати відсіч атаці ворога.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 29 листопада.

Він зауважив, що це війна і українцям треба "сприймати все як є, без перебільшень, без применшень", і готуватися до можливих атак РФ чи провокацій.

Також читайте Росія вдарила чотирма ракетами по Дніпру: є серйозні руйнування

"Хочу нагадати, що найстрашніше ми пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови фактично щодня, коли літала російська авіація…Хіба можна нас злякати ще чимось? Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше... Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо. Безумовно, і громадянам потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги та реагувати на те, що говорять органи влади, які просять все-таки дотримуватись тих заходів безпеки, які існують на сьогодні для нашої країни”, - сказав Ігнат.

За його словами, до жовтня не було таких масованих атак, як останнім часом, бо окупанти планували кількома ударами спричинити блекаут в Україні й накопичували ракети.

"Була певна пауза. Очевидно, противник накопичував те, що вже витратив на війну. Він бив цими ракетами по військах, інших військових об'єктах, по складах, командним пунктом і так далі. Тобто було витрачалося ракет багато протягом 8 місяців", - пояснив Ігнат.

Також читайте Чи вплине повний блекаут на ситуацію на фронті: пояснення полковника ЗСУ

Водночас він зауважив, що Україні допомагають цивілізовані країни світу не лише озброєнням, а докладають зусилля для відновлення зруйнованої росіянами енергетичної системи. Натомість окупанти все частіше використовують ракети радянських часів, бо високоточних ракет у РФ залишилося не так багато.

"Але розслаблятися не потрібно. Зрозуміло, що вони виробляють їх (ракети – ред.) ще. Можуть поповнювати ці запаси. Тому завдання Повітряних сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей – зберігати спокій і вірити в ЗСУ. Будемо робити все для того, щоб нищити ворога як на небі, так і на землі", — додав речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Втім, мета таких дій - продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхня ескалацію.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада попередив, що поточний тиждень може бути таким самим складним в плані ракетних обстрілів. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Внаслідок підступних обстрілів росіянами критичної інфраструктури України в регіонах спостерігається складна ситуація з електропостачанням, останнім часом українців попереджають про можливий блекаут.

Для підтримки людей після масованих атак РФ влада оперативно розгорнула "Пункти незламності" в регіонах України. У них безпечно, там можна погрітися, випити чаю, зарядити телефони тощо. ТСН.ua зібрав адреси "Пунктів незламності" в регіонах України.

Читайте також: