"HIMARS – це чудово, але їх треба більше": американський генерал розповів, якої зброї бракує ЗСУ

"HIMARS – це чудово, але їх треба більше": американський генерал розповів, якої зброї бракує ЗСУ

Екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що українській армії зараз найбільше бракує далекобійної артилерії та ракет.

Задля знищення російської артилерії, яка завдає важких втрат, Україні треба набагато більше реактивних систем залпового вогню.

Про це американський генерал сказав в інтерв’ю для "Хронік війни", повідомляє "Укрінформ".

"Наприклад, HIMARS, які вже в дорозі, – це чудово, але їх потрібно більше. У десятки разів більше. Штати відправили 4 таких РСЗВ, а потрібно 40. Також Британія зголосилася постачати такі системи. І якщо США та Велика Британія дали такий приклад, то незабаром ми побачимо інші країни, які почнуть робити такі постачання", – прогнозує Годжес.

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"Як у нас кажуть: "Три – це добре, але замало". І також вам потрібні ракети до них", – зауважив він.

Генерал-лейтенант також висловив свій подив з приводу того, що Ізраїль не захотів постачати Україні свої засоби протиповітряної оборони.

"Я не можу зрозуміти вагань. Ізраїль та інші країни можуть надати їх (засоби ППО – ред.). Я думаю, що наступна зустріч 40 міністрів оборони відбудеться незабаром і ми побачимо зміну парадигми", – сказав Годжес.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективно звільнити українські території від окупантів доможуть реактивні системи залпового вогню, яких необхідно від 150 до 300.

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