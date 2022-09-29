HIMARS і інша техніка: США надають Україні чергову допомогу і посилюють санкція для Росії

Сполучені Штати виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 1,1 мільярда доларів. Він містить рекордну кількість реактивних систем залпового вогню "Хаймарс" - 18 одиниць і не лише.

Неприємні новини окупантів очікують не тільки на полі бою, а й удома. У Держдепі анонсують чергове посилення санкційного тиску у відповідь на маріонеткові референдуми, що, на їхню думку, найпевніше завершиться анексією за кримським сценарієм, йдеться в ТСН.

Цей пакет військової допомоги – довгостроковий, тобто США не мають оголошеного озброєння на складах, але замовлять його у виробника і передадуть Києву. Утім вміст цього оборонного пакету більш, аніж обнадійливий.

Там 18 додаткових установок ХАЙМАРС, що добре зарекомендували себе на полі бою. А також півтори сотні броньованих високомобільних машин, радари різних типів, засоби для боротьби із безпілотниками тощо.

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У Сполучених Штатах завтра завершується фінансовий рік, тож не виключено, що у ці дні буде виділене ще й озброєння за терміновою президентською програмою на кошти, які залишаються. Конгрес тим часом уже заклав у бюджет нову суму на допомогу Україні - і це 12,4 мільярди доларів.

А найближчими днями Державний департамент виставить рахунок Росії - як покарання за псевдореферендуми. Оскільки ми бачили це кіно раніше, знаємо, що буде далі, заявив напередодні речник Держдепу Нед Прайс. Є очікування, що Росія використає ці псевдореферендуми як фальшивий привід для наступної спроби анексувати ці території.

"Так хай там що президент Путін і його посіпаки намагаються проголосити, ці території є і залишатимуться частиною України. Україна і надалі зберігає право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Сполучені Штати ніколи не визнають спроб Росії анексувати українські території. Із точністю до навпаки - ми продовжимо працювати із нашими союзниками та партнерами, щоб спричинити де більше тиску на Росію та конкретних осіб, які допомагали загарбанню земель", - зазначили в Держдепертаменті США.

І допоки Держдеп, традиційно, не розголошує наперед наступні санкції, деякі подробиці вже просочилися у ЗМІ. The Wall Street Journal пише, що США розглядають відключення ще кількох ключових російських банків від системи "СВІФТ", накладання санкцій на російську платіжну систему "Мір", що зробить неможливим використання ії карток у цивілізованому світі. Іншими цілями американських санкцій є залишки російського ринку цінних паперів і структур, без яких Росія зрештою не зможе визначати курс свого рубля щодо інших валют.

І це не все, що залишається у санкційному арсеналі. За використання ядерної зброї Росію публічними і непублічними каналами попередили про швидкі і катастрофічні наслідки - повідомили у Держдепі. Пояснили тут і те, чому вкотре закликали своїх громадян негайно залишити Росію - це стосується насамперед тих, хто має подвійне російсько-американське громадянство. Адже американський паспорт не врятує таких людей від насильницького призову до російської армії.

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