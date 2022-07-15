HIMARS наближають переламний момент на фронті: знищення складів і психологічний тиск на окупантів

За два тижні наші артилеристи вгатили по кількох десятках складів з боєприпасами окупантів, що дозволило знизити інтенсивність обстрілів наших позицій на передовій.

Все через американські HIMARS, які лиш недавно прибули до України. Їхню ударну роботу вже позитивно оцінили у США і пообіцяли поставити ще, йдеться в ТСН.

Донеччина, Луганщина, Миколаївщина, Херсонщина палає там, де тил ворога, триває демілітаризація російського війська від українських збройних сил. За понад два тижні наші армійці знищили десятки складів боєприпасів та командних пунктів окупантів.

Відео з детонацією снарядів у різних частинах окупованих територій з’являється у соцмережах щовечора. Свої склади ворог частіше за все ховав просто посеред житлових кварталів і подалі від лінії фронту, щонайменше на 40-50 кілометрів. А це робило їх майже недосяжним для наших артилеристів, а відтак, усі ті снаряди майже невпинно сипали на голови наших армійців окупанти. Допоки в Україну не приїхали славнозвісні HIMARS.

Високоточна американська зброя призначена для тактики «стріляй-і-тікай».Її дуже бояться у Кремлі, бо б’є точно в ціль. Ще й далеко: від від 2 км до аж 300 км, в залежності від типу снаряду. Нині в Україні майже десяток таких установок. Та штати пообіцяли дати ще, бо задоволені результатом їхнього використання.

"У новинах багато обговорюється надання HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket Systems). Це високоточні артилерійські системи, які Україна успішно використовує для захисту від агресора. Як заявив міністр оборони України, HIMARS – це "переломний момент на полі бою". Ми, звичайно, на це сподіваємося", - зазначають американці.

Ефективність роботи HIMARS видно навіть НАСА, на їхній мапі червоними точками показані найгарячіші напрямки атак росіян до того, як в Україну прибули установки. А далі вже після їхнього ударного ефекту, одразу видно – кількість обстрілів наших позицій суттєво знизилась Бо стріляти їм тепер просто нічим.

Експерти впевнені, абсолютно логічно, що при значній перевазі артилерії ворога над українською треба нищити їхній тил, але про переломний момент на полі бою таки говорити зарано. «Ми знищили їхню логістику на 25%. Вони відтягнули свої командні пункти на 100 км. Нам треба ракети більшої дальності. І більше установок», - каже військовий експерт Ігор Романенко.

Чергова поставка HIMARS має бути незабаром. А поки, їхнє успішне використання Збройними силами дає ще один ефект - психологічний для окупантів. Адже тепер ані на передовій, ані в тилу вони не почуваються в безпеці.

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