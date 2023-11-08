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HIMARS проти “Граду”: українські військові ефектно знищили ворожу ракетну систему (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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HIMARS проти “Граду”: українські військові ефектно знищили ворожу ракетну систему (відео)

HIMARS / Фото: Associated Press

Влучний постріл став наслідком вдалої взаємодії між аеророзвідкою та розрахунком HIMARS.

У Мережі опубліковано відео ефектної та ефективної роботи HIMARS проти російських ракетних систем залпового вогню. 

Відповідні кадри з’явилися у середу, 8 листопада, в Telegram-каналі 148-ї ОАБр.

У Пологівському районі Запорізької області внаслідок вдалої взаємодії між аеророзвідкою та розрахунком HIMARS 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗСУ було знищено ворожий “Град”. Російська РСЗВ потужно здетонувала після влучного пострілу з HIMARS.

“Куди не долетить 155мм снаряд, дістане ракета випущена з HIMARS”, - йдеться у підписі до відео.

HIMARS проти “Граду”: українські військові знищили ворожу ракетну систему

HIMARS проти “Граду”: українські військові знищили ворожу ракетну систему

Нагадаємо, раніше система HIMARS влучно знищила російську установку "Солнцепьок" завдяки наведенню спецпризначенців Служби безпеки України. 

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Дата публікації
Перегляди
1343
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