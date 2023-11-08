HIMARS проти “Граду”: українські військові ефектно знищили ворожу ракетну систему (відео)

Влучний постріл став наслідком вдалої взаємодії між аеророзвідкою та розрахунком HIMARS.
У Мережі опубліковано відео ефектної та ефективної роботи HIMARS проти російських ракетних систем залпового вогню.
Відповідні кадри з’явилися у середу, 8 листопада, в Telegram-каналі 148-ї ОАБр.
У Пологівському районі Запорізької області внаслідок вдалої взаємодії між аеророзвідкою та розрахунком HIMARS 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗСУ було знищено ворожий “Град”. Російська РСЗВ потужно здетонувала після влучного пострілу з HIMARS.
“Куди не долетить 155мм снаряд, дістане ракета випущена з HIMARS”, - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, раніше система HIMARS влучно знищила російську установку "Солнцепьок" завдяки наведенню спецпризначенців Служби безпеки України.
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