HIMARS-шоу: Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів на Бахмутському напрямку

ЗСУ знищили позицію окупантів, де була розміщена ворожа гаубиця МСТА-Б разом з боєприпасами.
ЗСУ на Бахмутському напрямку точним пострілом з HIMARS знищили позицію окупантів.
Відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
За його словами, аеророзвідник 30-ї ОМБр з позивним "Вялий" знайшов гаубицю росіян МСТА-Б і скорегував вогонь HIMARS.
"Вогняне HIMARS-шоу – один точний постріл і позиція окупантів разом з боєприпасами знищена вщент", – йдеться на сторінці Сирського.
Раніше ми писали, як ЗСУ штурмують позиції ворога навколо Бахмута (відео).
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