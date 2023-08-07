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HIMARS-шоу: Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів на Бахмутському напрямку

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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HIMARS-шоу: Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів на Бахмутському напрямку

РСЗВ HIMARS. Фото ілюстративне / Фото: Getty Images

ЗСУ знищили позицію окупантів, де була розміщена ворожа гаубиця МСТА-Б разом з боєприпасами.

ЗСУ на Бахмутському напрямку точним пострілом з HIMARS знищили позицію окупантів.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, аеророзвідник 30-ї ОМБр з позивним "Вялий" знайшов гаубицю росіян МСТА-Б і скорегував вогонь HIMARS.

"Вогняне HIMARS-шоу – один точний постріл і позиція окупантів разом з боєприпасами знищена вщент", – йдеться на сторінці Сирського.

HIMARS-шоу: Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів на Бахмутському напрямку

HIMARS-шоу: Сирський показав, як ЗСУ нищать окупантів на Бахмутському напрямку

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Дата публікації
Перегляди
691
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