HIMARS в Україні знищили двох найкращих пілотів Путіна, а також десятки офіцерів, складів і командних пунктів – Daily Mail

Системи HIMARS в Україні завдають Росії нищівних втрат, тож інтенсивність обстрілів з боку російської армії впала в рази. РФ могла втратити за п’ять місяців війни третину свого боєздатного контингенту.

Зокрема, двох із найкращих пілотів диктатора Володимира Путіна було вбито ракетою HIMARS в Україні, поки керівництво РФ розповідає, що ці системи нічого не змінюють на фронті.

Про це пише Daily Mail.

За інформацією видання, 41-річний льотчик-винищувач у званні підполковника Максим Потьомін загинув унаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією у Донецьку 8 липня. Після тієї ж атаки загинув і 54-річний льотчик-винищувач, полковник Анатолій Стасюкевич.

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Першим про загибель Потьоміна саме внаслідок удару HIMARS заявив його батько Олексій. За словами чоловіка, він лише кілька днів тому дізнався, що причиною смерті його сина стали саме ці системи. На думку Олексія, цього удару українські війська завдали за сприяння західної розвідки.

"Автомобіль мого сина було збито ракетою HIMARS", – сказав росіянин місцевим ЗМІ.

Фото з соцмереж

Загиблий льотчик був одружений, мав двох дітей – сина віком 15 років і доньку віком 8 років. Кремль посмертно нагородив Потьоміна орденом мужності за "самовіддані подвиги і доблесть", виявлені у війні проти України.

Щодо Стасюкевича, то він був начальником штабу 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії та військовим льотчиком у третьому поколінні. Польоти виконував у тій самій частині, що й Потьомін. Базувалася частина у Кримську Краснодарського краю.

Фото з соцмереж

Ще один ліквідований в Україні ракетою HIMARS – 42-річний підполковник Сергій Михайлов. Він командував мотострілецьким батальйоном та був знищений в іншому місці, аніж Потьомін та Стасюкевич.

Автори статті зауважили, що ліквідація цих трьох чоловіків – лише чергова загибель російської військової еліти, причиною якої став HIMARS.

"Київ застосовував цю зброю для завдавання ударів по російських командних пунктах і складах із боєприпасами в глибокому тилу, які раніше були недосяжні. Кажуть, Путін лютував через ефективність ракет, тому що його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити. Але система С-400 практично не захищала від них", – зауважило видання.

Там також повідомили, що українська армія за допомогою HIMARS знищила вже десятки складів та командних пунктів окупантів на Донбасі. За інформацією видання, за останні кілька тижнів були знищені десятки російських офіцерів, серед яких один генерал.

Водночас Росія була змушена практично зупинити наступ на сході України. Усе тому, що головна "зброя" країни-агресорки – масований артилерійський обстріл – тепер їй не доступна через дефіцит снарядів після знищення складів.

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Дані NASA показують, що кількість російської артилерії, яка використовується на Донбасі, суттєво скоротилася за останні два тижні. Водночас окупаційні війська досягли дуже невеликого територіального завоювання. Це вивільнило ЗСУ для атак в інших місцях, особливо на півдні під Херсоном, де готується великий контрнаступ.

Видання також навело дані одного з російських Telegram-каналів, де вказано, що сумарні безповоротні втрати регулярних військ, Росгвардії та найманців ПВК можуть сягати 56 500 осіб. Якщо це правда, то від початку повномасштабного вторгнення в лютому загинули близько третини військовослужбовців Росії.

Водночас на Заході втрати РФ оцінюють скромніше. Так, очільник збройних сил Великої Британії Тоні Радакін нещодавно заявив, що Росія втратила близько 50 тис. солдатів як убитими, так і пораненими.

Видання зауважило, що збільшення втрат, безумовно, обмежить здатність Путіна продовжувати війну в Україні.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що ЗСУ вже не відчувають такого дефіциту в снарядах, як було у травні.

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