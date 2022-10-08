HIMARS запобігає агресії Росії, оскільки повністю змінює військову стратегію – WSJ

Україна отримає ще 4 ракетні системи HIMARS в рамках лендлізу. Їх наявність дає значну перевагу у війні з РФ.

Наявність HIMARS в України революціонізує військову стратегію, різко схиливши шальки терезів у війні з Росією.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що 16 українських HIMARS цього літа допомогли ЗСУ зупинити наступ окупантів. З минулого місяця українці повернули собі частину території на сході країни та розгромили російські війська на півдні.

Вона надає військам на передовій таку смертоносність, яка донедавна вимагала літаків, кораблів чи громіздкої гусеничної техніки.

"HIMARS - це частина революції в галузі точності, яка перетворює добре оснащені армії на щось легке та мобільне", – сказав Роберт Скейлс, генерал-майор армії США у відставці, який одним із перших вигадав HIMARS у 1970-х роках.

З допомою HIMARS українські війська вразили сотні російських цілей, зокрема, командні центри, склади боєприпасів, заправні станції та мости, перекривши постачання передових підрозділів. Зупинивши весняний наступ Росії на сході Донбасу, тепер вони націлені на російські війська, що відступають.

Російській артилерії, як і більшості подібних систем часів Першої світової війни, не вистачає точності. В той же час HIMARS може похвалитися і своєю маневреністю. Цю артилерійську систему було створено як зменшену версію танкоподібної зброї, реактивну систему залпового вогню.

"Революція в галузі точності змінює все", – сказав генерал Скейлс, який вважає трансформацію свого роду епохальним військовим зрушенням, яке змінює визначення ведення війни і тепер перенесе перевагу на полі бою від масованих армій до невеликих піхотних підрозділів.

Американські реактивні артилерійські системи М142 HIMARS несуть шість ракет GMLRS для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS.

Допомога від США

У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів очільник Білого дому анонсував виділення нової військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Яку саме зброю та військове обладнання отримає Україна - розповіли в Пентагоні. В списку - 4 ракетні системи HIMARS та боєприпаси.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін похвалив українських захисників за вдале використання РСЗВ HIMARS, які знищують російські штаби та склади з боєприпасами.