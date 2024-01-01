HIMARS знищує ворожий ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку (відео)

Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" та РЛС вогонь ракетного підрозділу ЗСУ.

Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення і цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

Відео тактичної групи "Медоїди" 3-го окремого полку ССО шириться Мережею.

"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу", - йдеться у поясненні.

Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено.

"Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено", - додали бійці ЗСУ.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що втрата кількох винищувачі не є критичною для авіації РФ. Авіапромисловість країни-агресорки, що виробляє бойові борти, попри все, працює.

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