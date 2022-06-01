Хірурги повернули понівеченому обличчю дівчинки із Чугуєва симетрію і прибрали рубці: який вона тепер має вигляд

Столичні пластичні хірурги взялися виправляти рубці на обличчі Марини Колій з Харківщини. Її обличчя посікли уламки скла, коли поруч з будинком у Чугуєві впав снаряд.

Перша пластична операція пройшла успішно, обличчю повернули симетрію і це неабияк покращило психологічний стан Марини. Бо раніше вона місяцями боялась вийти з підвалу, а нині будує плани на майбутнє, йдеться в ТСН.

Пластична хірургиня Анастасія Ігнатьєва знімає шви і робить перев'язку Марині. Після першої реконструкції обличчя вже видно результат - брова повернулась на місце. З обличчя зникло кілька глибоких рубців.

Після поранення Марини обличчя було всіяне швами. Скільки уламків скла витягли і скільки наклали швів на обличчя лікарі в Чугуєві не могли порахувати. Поруч з її будинком на Харківщині - впав снаряд. Марину завалило у квартирі і уламками понівечило обличчя. Понад місяць дівчинка жила у підвалі лікарні і боялася виходити на вулицю.

За 10 днів після операції у Марини не лише обличчя змінилося, а й кардинально змінився настрій - Марина малює ескізи одягу. «Мені дуже подобається шити, я завжди мріяла шити, стати швачкою-дизайнером», - розповідала дівчинка.

До війни вона перешивала мамині сукні для себе, тож Марина мріє створювати одяг для інших. З чого почати і як зробити хоча б перший крок до своєї мрії Марина не знає. Тож ТСН підготувала для дівчинки сюрприз, дитина зможе побувати у швацькому цеху дизайнерки Катерини Сільченко, яка теж харків'янка і вона дуже хотіла підтримати свою землячку. Каже коли їй було, як Марині нині – 14, вона теж перероблювала одяг, який купувала на місцевому ринку. Це і були її перші кроки до справи її життя.

Катерина веде Марину туди, де ескізи перетворюється на одяг. «Коли ти малюєш, це одне, але тканина надиктовує своє», - ділиться дизайнера.

Катерина наголошує, треба весь час навчатися, до того ж зараз, у розпал війни. У цьому експериментальному цеху нині шиють все яскраве і світле - так Катерина Сільченко бачить літо наступного року , де не має місця війні.

Марина у захваті і теж хоче пошити сукню, яку можна було б вдягнути на день перемоги. Катерина підтримує захоплення Марини. Щоправда, дівчинці доведеться опанувати багато нових навичок.

Це вже друга людина на шляху Марини, яка говорить їй про важливість навчання. Пластична хірургиня взяла обіцянку з Марини, що дівчинка буде вчитися, як ніколи старанно. Кожного разу коли, вона буде забирати наступні рубці з її обличчя Марина має звітувати про свої успіхи. Після операції вона вже повернулась до вивчення англійської та кожен день займається малюванням.

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