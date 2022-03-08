Хіт про "Байрактар" написав кадровий військовий, і він вже готує наступну прем'єру

Хіт про "Байрактар" написав кадровий військовий, і він вже готує наступну прем'єру

Тарас Боровок каже, що його попросила написати хіт саме про те, що допомагає військовим.

Хто б міг подумати ще місяць тому, що слово "Байрактар" знатиме кожен українець, а от у російських окупантів воно викликатиме лють. Ну, а пісня про турецький безпілотник Байрактар стала одним із перших хітів, народжених війною.

Про це йдеться в ТСН.

Дорога до автора хіта про Байрактар нелегка. Дві години тягнучка одним зі столичних мостів з одного берега Дніпра на інший - такі реалії воєнного часу.

Автор народного хіта - Тарас Боровок - кадровий військовий. У чоловіка лише чотири класи музичної школи за класом труби. Уся інша освіта - військова. У перший же день російської навали Тарас підписав контракт зі Збройними силами. І отримав... навіть не наказ, прохання - написати народного хіта.

Війна в Україні: хто автор хіта про турецький безпілотник Байрактар

Тарас не має ілюзій щодо музичної якості пісні, але, каже, нині важливі інші цінності.

"Якби час був писати складну музику, будь ласка, але ситуація вимагає простих доступних речей, щоб сісти під гітару у дворі і бринчати, але щоб там ще був якийсь меседж закладений, бажано патріотичний", - каже автор.

Сьогодні ж Тарас створив ще одну пісню. Під назвою "Міста-герої країни героїв". На цих кадрах, твердить композитор, назви усіх п'яти сотень українських міст.

І вже найближчим часом, обіцяє Тарас, українці співатимуть черговий хіт, народжений війною.