Хитрий прийом Путіна: окупант поскаржився на гори трупів, які гниють тижнями (перехоплення)

Окупанти через обстріли не можуть витягнути тіла своїх загиблих співслуживців, тому вони просто гниють на землі.

Російський окупант розповів про великі втрати у лавах армії РФ та постійні обстріли ЗСУ.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з дружиною, яку перехопила українська розвідка.

За словами загарбника, у районі Антонівського моста – "ж**а", все завалено трупами окупантів.

"Всі пацани (трупи окупантів. – Ред.) на повітрі гниють. Витягнути не можемо 3 тижні уже нашого земляка із Красноярська. Путін, дай бог йому здоров'я, може це хитрий тактичний його прийом", – зазначив росіянин.

Він поскаржився, що російські артилеристи під'їжджають до їхніх позицій, відстрілюються і тікають. Загарбник зізнається, що вже майже змирився зі своєю долею загинути, тому не звертає увагу на сигнали тривоги і обстріли.

"А ми ж залишаємся. А "ті" (ЗСУ. – Ред.) починають шукати, звідки "вихід" був. Ми сидимо в лісу, нам немає куди подітися. Мене за***ла ця війна. Уже по рації кричат повітря-повітря, я не звертаю уваги. Сидимо далі, шашлики смажимо", – говорить окупант.

Раніше російський військовий розповів, як окупанти п'ють брагу бідонами, стріляють корів заради розваги і бояться "міфічних" поляків на фронті.

Інший росіянин розповів дружині, що завербовані зеки із Бурятії і Ханти-Мансійська "їдуть на фронт довше, ніж воюють".

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