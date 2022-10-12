Хлань – про нові понтони окупантів у Херсонській області: "Ворог отримує привіт від нашої артилерії"

ЗСУ тримають під вогневим контролем дві понтонні переправи росіян через річку Інгулець, які окупанти звели днями.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що окупаційні війська звели дві понтонні переправи через річку Інгулець.

Про це він сказав на брифінгу 12 жовтня.

"Ті дві альтернативні переправи, які були зведені росіянами, це переправи в районі Дар'ївки, в районі річки Інгулець. Ця річка ділить правий берег Херсонської області на дві частини: одна - це саме цей північний напрямок, Бериславський, де зараз відбуваються контрнаступальні дії, друга частина правобережжя - це сам Херсон та Миколаївський напрямок", – заявив він.

За словами депутата, окупаційні війська використовують ці переправи, щоб перекидати техніку, яку вони намагаються переправляти через Нову Каховку та дамбу Каховської ГЕС, посилюючи оборону Миколаївського напрямку чи навпаки – зміцнюючи Бериславський.

При цьому він зазначив, що бійці Збройних сил України постійно тримають під вогневим контролем ці переправи росіян.

"Але хоч би як намагався окупант облаштовувати ці альтернативні переправи, вони все одно перебувають під стійким вогневим контролем наших ЗСУ, і в момент перекидання зброї, як завжди, ворог отримує привіт від нашої артилерії", – підкреслив Хлань.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнила 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

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