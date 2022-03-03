Хліб та сало: посол Польщі показав, чим харчується в умовах війни в Києві (фото)

Хліб та сало: посол Польщі показав, чим харчується в умовах війни в Києві (фото)

Ціхоцький нині перебуває в Києві.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький попри напад Росії на Україну не виїхав з Києва, а залишився в столиці. Польський посол поділився деякими деталями свого життя у Києві.

Зокрема, він показав, чим харчується в Києві, який намагаються захопити російські окупанти. На фото можна побачити хліб та сало.

"Смачного, Київ!", - написав Ціхоцький уTwitter.