Хліба і видовищ не буде: у РФ офіційно підтвердили скасування параду в Донецьку та Луганську на 9 травня

Хліба і видовищ не буде: у РФ офіційно підтвердили скасування параду в Донецьку та Луганську на 9 травня

Окупанти відмовилися від ідеї проводити 9 травня "парад Перемоги" та акцію "Безсмертний полк" в захоплених ними Донецьку та Луганську.

Заступник очільника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко каже, що провести такі заходи 9 травня на окупованих ними територіях наразі неможливо.

Про це інформують росЗМІ.

Російські ЗМІ зазначають, що парад скасували через нібито "загрози обстрілів". Водночас, пропагандист заспокоїв російську аудиторію, заявивши, що, мовляв, час для проведення пропагандистської ходи "незабаром настане".

"Так, поки цього 9 травня неможливо провести ходу "Безсмертний полк" або парад перемоги в Донецьку чи Луганську", – сказав Кирієнко.

Нагадаємо, раніше ватажок самопроголошеної "ДРН" Денис Пушилін скасував "парад Перемоги" 9 травня.

Як повідомлялося, Арестович назвав три головні напрямки наступу російських окупантів перед 9 травня.

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