"Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети": депутат Держдуми пригрозив українцям обстрілами на Новий рік

Депутат Держдуми РФ Олег Нілов під час благодійного дитячого заходу пообіцяв на Новий рік продовжити вбивати українців ракетними ударами.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Нілов взяв участь у відкритті благодійного заходу "Ялинка бажань", який організовують в Росії для дітей-сиріт та нащадків російських окупантів. Там він вирішив цинічно пожартувати про те, що Росія продовжить на Новий рік вбивати українців.

"Хлопчик Вова з Києва на Новий рік мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай", - заявив депутат Держуми.

Прикметно, що навіть деякі соратники Нілова не оцінили його план геноциду українців. Інший російський депутат Артем Мелетєв почав битися рукою по голові під час виступу свого соратника, іронічно усміхаючись. Інші ж прихильники геноциду українців просто сміялись з погроз рашиста.

Геноцид українців 2022 року

Російські загарбники на окупованих територіях України вчиняють геноцид. Вони катують, вбивають та ґвалтують громадян України. В усіх населених пунктах після того, як їх звільняють ЗСУ, знаходять масові поховання українців та катівні. Так було в Бучі, Ізюмі, Херсоні та інших населених пунктах. У Херсоні окупанти влаштували катівню навіть для дітей.

За даними МВС, російські окупаційні війська від початку повномасштабного вторгнення вбили 9400 цивільних українців, і це тільки на підконтрольних Україні територіях.

Сенат Чехії вже визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу. Також Канада офіційно визнала злочини Росії проти України геноцидом українського народу. Латвія та Естонія ухвалили такі ж рішення.

Від 24 лютого Росія масовано обстрілює Україну ракетами. Окупанти стирають із лиця землі цілі міста, масово вбивають українців. Від 10 жовтня Росія обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру, окупанти хочуть, що українці замерзли у власних помешканнях. Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може влаштувати масований ракетний обстріл України наприкінці грудня, а потім повторити в січні.

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