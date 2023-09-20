"Хлопці гнили заживо": поранений захисник "Азовсталі" розповів історію свого порятунку

Військовому після першої ампутації, яку в польових умовах на "Азовсталі" зробили ножівкою по металу, довелося відрізати руку набагато вище.

Американський кореспондент Sky News Марк Стоун зустрівся з пораненими українськими солдатами, які пройшли через пекло війни.

Зокреме, він розповів історію 30-річного бійця Гоші, який втратив руку і врятувався лише завдяки вправним діям свого побратима Васі.

Гоша зараз проходить реабілітацію у медичному центрі ортопедії та протезування у США.

"Кров лилася рікою. Я дістав свій турнікет і простягнув йому. Він перетягнув, але не щільно, я сказав: "Чорт, що ж робити!?" — і втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, то сказав: "Васяне, добивай мене, бо мені п***а", – згадує боєць.

Вася звісно, цього не зробив, а спробував зробити все можливе, щоб урятувати друга.

Жахи "Азовсталі": бійці гнили заживо

Гоша був поранений у бою за "Азовсталь" у Маріуполі. Він був у числі тих, хто потрапив до російського полону, але був звільнений.

"Люди лежали разом, один біля одного. У тій самій кімнаті, де ми лежали, їм ампутували руки, оперували. Вони (медики. – Ред.) комусь відрізали руку. Всі дивилися. На підлозі лежала повна сумка рук і ніг", – згадує захисник "Азовсталі".

Гоша розповідає, як поранені лежали в довгій вузькій кімнаті, заставленій рядами двоярусних ліжок.

"Хлопці гнили заживо, від усіх смерділо, у всіх була якась інфекція", — каже військовий.

Після його першої ампутації в бункері за допомогою ножівки рана знову почала гноїтися, тому його руку ампутували ще вище.

Через два тижні після цього українські захисники вийшли з "Азовсталі". Будучи військовополоненим, Гоша понад місяць провів без води та знеболювальних. Він також розповів, як росіяни також забрали бинти в полонених українських солдатів.

Нарешті Гошу звільнили в результаті обміну полоненими. Це стало початком довгої подорожі, яка привела його на кілька тижнів до Америки.

Герой сюжету Sky News, поранений військовий Гоша, який перебуває на лікуванні у США

Гоша також додав, що його друг Вася також потрапив до російського полону після виходу з "Азовсталі" і з тих пір його ніхто не бачив.

Гоша пригадав, як вони з Васею і собакою, пітбультер'єром на ім'я Софа, на "Азовсталі" разом їли корм для собак, тому що іншої їжі не було.

"Ми зробили собі ліжка, а собаку посадили між нами, посередині, і ми так спали, обнявшись. Собака могла погрітися. Ми завжди були разом. І я йому пообіцяла: "Коли ми повернемося додому, коли я хрещу сина, ти будеш хрещеним батьком", — зазначає Гоша.

На завершення він додає, що після реабілітації хоче повернутися на передову, можливо, як командир гармати в артилерії.

Раніше український військовослужбовець Ілля Михальчук розповів про звірства, які йому довелося пережити в полоні у бойовиків ПВК "Вагнер". Чоловікові вагнерівці ампутували дві руки.

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