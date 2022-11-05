"Хлопці поїхали на війну, а він додому з*бався": у РФ жорстоко побили "мобіка", який відмовився воювати в Україні

Цікаво, що побив "мобіка" росіянин, який не був призваний на службу.

У Башкирії чоловік жорстоко побив мобілізованого, якого через суд повернули додому, а мали кинути на війну в Україну.

Про це йдеться на сторінці у телеграм-каналі.

Зазначається, що працівника металургійного заводу після оголошення мобілізації відразу призвали на службу, попри гарантовану "броню". Як результат близькі призовника пішли до суду і їм вдалося повернутися його додому. Втім, про це дізналися у соціальних мережах і почали травити чоловіка, що той "відкосив" від війни.

"Нещодавно житель Білорецька, який сам, до речі, не був мобілізований, напав на Іллю. За нашими даними, нападника звуть Руслан Сафін — йому 36 років, і його неодноразово притягали до відповідальності у кримінальних справах. Нині він під слідством, але залишається на волі", - пише канал.

Мобілізація у Росії: останні новини

За даними британоської розвідки, Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки. Військове керівництво Росії не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни ISW зазначають, що часткова мобілізація в РФ не змогла реалізувати плани російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, РФ продовжуватиме приховану мобілізацію. Зазначається, що влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні.

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