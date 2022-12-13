"Хлопці тримають Бахмут": боєць батальйону "Свобода" розповів про ситуацію на фронті

Українські захисники, не дивлячись на намагання окупантів взяти місто у кільце, мороз та важкі умови, тримають місто.

Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що Бахмут перетворився на Сталінград.

"Хлопці тримаються та тримають Бахмут. (...) Не віддамо місто, ворог далі не пройде! Деякі успіхи у ворога на сході Бахмута є, вони намагаються взяти місто у кільце. Але зараз до нас йде велика підмога, тому за день-два ми відіб’ємо усі атаки противника, і вийдемо знову на відстань у 10 км від Бахмута", - розповів Лисенко.

За словами бійця, місто географічно розтягнуто, до центру й ключових місць ворогу ще далеко.

"На напрямку Авдіївка - Донецьк - Бахмут нічого райдужного немає, але й критичного теж нема. Не дивлячись на мороз, у двох комплектах термобілизни, ЗСУ тримають Бахмут. Нам дошкуляє ворожа піхота, яка безглуздо йде та дохне. Наше РСЗВ попрацювало й відбило їм бажання накопичувати живу силу біля Бахмута. Мінус 150-200 окупантів тільки на Бахмутському напрямку", - додав боєць.

Раніше повідомлялося, що в районі Бахмута намагалася прорватися ворожа ДРГ. Росіяни неочікувано натрапили на українських прикордонників. Після "реакції" наших бійців ворожа ДРГ, зазнавши втрат, відійшла.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, навіть якщо РФ буде гнати у Бахмут на вірну загибель всіх, кого тільки зможе, Україні вистачить сил і засобів відстояти місто.

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