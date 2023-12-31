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"Хлопці захищатимуть небо цієї ночі і завтра": Зеленський підписав укази про нагородження військових

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Хлопці захищатимуть небо цієї ночі і завтра": Зеленський підписав укази про нагородження військових

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський підписав кілька указів про шану для воїнів ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження військових Збройних сил України.

Про це він повідомив 31 грудня у своєму Telegram-каналі.  

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна "Золота Зірка" Героя України – воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки до Авдіївки. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає. Ще чотири воїни відзначені зараз "Хрестами бойових заслуг": солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область", - зазначив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені за порятунок наших військових, – усі вони проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний.

"Сила та гордість нашого народу. І я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз! Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо і зараз, у цей день, – Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла", - сказав у зверненні президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський розповів про кілька підписаних ним указів напередодні Нового року

Нагадаємо, Зеленський 30 грудня на ставці підбив воєнні підсумки року – які висновки і прогнози.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
198
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