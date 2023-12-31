"Хлопці захищатимуть небо цієї ночі і завтра": Зеленський підписав укази про нагородження військових

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження військових Збройних сил України.

Про це він повідомив 31 грудня у своєму Telegram-каналі.

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна "Золота Зірка" Героя України – воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки до Авдіївки. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає. Ще чотири воїни відзначені зараз "Хрестами бойових заслуг": солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область", - зазначив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені за порятунок наших військових, – усі вони проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний.

"Сила та гордість нашого народу. І я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз! Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо і зараз, у цей день, – Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла", - сказав у зверненні президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський розповів про кілька підписаних ним указів напередодні Нового року

Нагадаємо, Зеленський 30 грудня на ставці підбив воєнні підсумки року – які висновки і прогнози.

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