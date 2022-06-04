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"Хлопці занурюються в неадекватність": Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з Росією

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"Хлопці занурюються в неадекватність": Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з Росією

Фото: Getty Images

Для поновлення переговорів має змінитися ситуація на фронті.

Наразі Росія вважає, що через велику концентрацію сил на Донбасі може диктувати українцям свої умови, але коли видимої переваги не буде — Кремлю доведеться повернутися до переговорного процесу.

Про це в інтерв’ю виданню "Медуза" заявив радника голови ОП Михайло Подоляк.

З його слів, Росія має припинити  активно обстрілювати міста крилатими ракетами. Припинення обстрілу покаже, що вона готова розмовляти. Поки що Кремль намагається тиснути на Україну та Захід за допомогою шантажу: пропонує розблокувати продовольче постачання в обмін на зняття санкцій.

"Судячи з публічних заяв різних суб'єктів Російської Федерації, ми розуміємо, що хлопці, м'яко кажучи, дуже глибоко занурюються в неадекватність. У принципі, це теж стратегія. Потім у межах міжнародного трибуналу ти можеш сказати, що був у стані афекту та не усвідомлював своїх дій", — сказав  радник голови ОП.

Він додав, що в переговорах мають брати участь адекватні й інтелектуальні люди, які вникають у причинно-наслідкові зв'язки, а не використовують пропагандистські кліше, як зараз це робить російська делегація. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з РФ з кожним днем втрачається.

А видання CNN писало, що протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми колегами з Британії та ЄС, щоб обговорити потенційні методи припинення вогню та припинення війни в Україні шляхом переговорів.

3 червня президент США Джо Байден, коментуючи війну в Україні, сказав, що "в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів".

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