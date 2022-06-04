"Хлопці занурюються в неадекватність": Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з Росією

"Хлопці занурюються в неадекватність": Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з Росією

Для поновлення переговорів має змінитися ситуація на фронті.

Наразі Росія вважає, що через велику концентрацію сил на Донбасі може диктувати українцям свої умови, але коли видимої переваги не буде — Кремлю доведеться повернутися до переговорного процесу.

Про це в інтерв’ю виданню "Медуза" заявив радника голови ОП Михайло Подоляк.

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З його слів, Росія має припинити активно обстрілювати міста крилатими ракетами. Припинення обстрілу покаже, що вона готова розмовляти. Поки що Кремль намагається тиснути на Україну та Захід за допомогою шантажу: пропонує розблокувати продовольче постачання в обмін на зняття санкцій.

"Судячи з публічних заяв різних суб'єктів Російської Федерації, ми розуміємо, що хлопці, м'яко кажучи, дуже глибоко занурюються в неадекватність. У принципі, це теж стратегія. Потім у межах міжнародного трибуналу ти можеш сказати, що був у стані афекту та не усвідомлював своїх дій", — сказав радник голови ОП.

Він додав, що в переговорах мають брати участь адекватні й інтелектуальні люди, які вникають у причинно-наслідкові зв'язки, а не використовують пропагандистські кліше, як зараз це робить російська делегація.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з РФ з кожним днем втрачається.

А видання CNN писало, що протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми колегами з Британії та ЄС, щоб обговорити потенційні методи припинення вогню та припинення війни в Україні шляхом переговорів.

3 червня президент США Джо Байден, коментуючи війну в Україні, сказав, що "в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів".

Подоляк назвав умову продовження переговорів з Росією