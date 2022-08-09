"Хлопцям дуже тяжко": Подоляк розповів, за рахунок чого Росія трохи просувається вперед на фронті

Подоляк зазначив, що контрнаступ буде важкими днями для ЗСУ.

Росія зараз трохи просувається вперед, наприклад, на Луганському напрямку - за рахунок якоїсь безумної кількості снарядів, яку вони викидають на українські лінії оборони.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС.

За його словами, йдеться про десятки тисяч пострілів. Російська армія використовує ще те, що залишилося з Радянського Союзу, ще з 1970-х років.

"Це важка, дуже інтенсивна, дуже кривава війна. Росія нас ненавидить настільки сильно, що готова покласти сто тисяч своїх людей, щоб довести, що вони мають право вбивати. І там тяжко, хлопцям дуже тяжко", - сказав Подоляк.

Він наголосив на важливості поставок зброї від іноземних партнерів. Радник голови ОП підкреслив, що контрнаступ буде важкими днями для ЗСУ.

"Якщо з того боку тисяча гармат різних калібрів, які роблять в день 40 тисяч пострілів, а у тебе три гармати, які роблять 300 пострілів, то ти не можеш говорити, що ти ефективно обороняєшся чи ефективно контратакуєш", - зазначив він.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, чи є зараз у Володимира Зеленського бажання розмовляти з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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