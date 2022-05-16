"Хлопцям та дівчатам наживо відрізають поранені руки та ноги": мати бійця про жахи на "Азовсталі"

Рідні бійців полку "Азов" влаштували пресконференцію в Туреччині щодо порятунку українських бійців, заблокованих на Маріупольському заводі "Азовсталь".

Рідні захисників Маріуполя, яких заблоковано на заводі "Азовсталь", приїхали до Стамбула подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації українських бійців до Туреччини.

Так, одна з жінок, яка є мамою "азовця", розповіла про постійні обстріли заводу та стан захисників. Її син у 2014 році виїхав з Донецької області, яка була окупована Росією. І всі ці вісім років він захищав Україну.

"Я не дивлюсь всі ці ролики (з "Азовсталі" - ред.). Я не можу дивитися, тому що моє серце кровить, воно кричить. Я у кожному відео боюся його побачити. Мені син пише дуже рідко, пише два-три слова. Я розумію, що він мене жаліє, це мій єдиний син. Тому всі ці жахи, які ви бачили, це мала частка того, що там відбувається зараз", - зазначила вона.

Вона наголосила, що через відсутність медикаментів, хлопцям та дівчатам наживо відрізають поранені руки та ноги

"Їх з усіх боків обстрілює артилерія. З літаків на них скидають авіабомби по 500 кілограмів. Їх там засипає, люди гинуть під завалами. Нашим хлопцям та дівчатам наживо відрізають поранені руки, поранені ноги. Які б ще можна було врятувати, якби людина вчасно отримала медичну допомогу. Їм ріжуть це по живому, без анестезії", - говорить жінка.

Вона також наголосила, що проти захисників "Азовсталі" застосовують заборонене озброєння – фосфорні, касетні бомби, хімічну зброю.

Жінка також подякувала президенту Туреччини Тайїпу Ердогану.

"Тому від імені всіх батьків захисників вдячна президенту Туреччини Ердогану за те, що він робить, щоб наші герої, наші діти повернулися до нас", - сказала вона.

Нагадаємо, дружина воїна з "Азовсталі" звернулась до Ердогана та Сі Цзіньпіна.

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