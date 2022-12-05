"Хлопок на аеродромі": у Повітряних силах ЗСУ відреагували на вибухи в Енгельсі

У понеділок вранці, 5 грудня, у Саратовській області стався вибух на авіабазі.

У Саратовській області Росії на аеродромі в Енгельсі внаслідок вибуху пошкоджені два ворожих стратегічних бомбардувальники.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера" - йдеться у дописі.

Вибухи на аеродромах в Росії

Зранку 5 грудня стало відомо про вибухи на аеродромах біля Рязані та у Саратовській області.

Так, на авіабазі в Саратовської області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95.

А на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше три людей, ще шість людей постраждали.

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