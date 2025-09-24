Глухий кут, інновації та перемога над Росією: головне зі статті Залужного про війну

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний / © Getty Images

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний написав статтю «Роль інновацій як основи стратегії стійкого опору у позбавленні Росії можливості нав’язувати свої умови через війну». Головна думка публікації — майбутнє війни визначатиме технологічна ініціатива. За словами Залужного, військові інновації дозволять Україні компенсувати нестачу ресурсів, уникнути виснаження та зробити війну безглуздою для Росії.

Матеріал колишнього головнокомандувача ЗСУ опублікований на ZN.UA, а ТСН.ua зібрав головні тези статті.

Позиційний глухий кут

Залужний стверджує, що сучасна війна в Україні увійшла в позиційний глухий кут, схожий на Першу світову, де оборонні можливості значно переважають наступальні. Замість швидких проривів відбуваються повільні, «повзучі» просування з непропорційно великими втратами, що нагадує «м’ясорубку». Прикладами є бої за Бахмут та Авдіївку.

Головними причинами є недостатність сил та засобів для рішучого прориву, розосередження наступальних угруповань та висока ефективність дронів, які унеможливлюють фактор раптовості.

Роль технологій та дронів

Залужний наголошує, що широке використання безпілотників стало основною особливістю сучасної війни. БпЛА, включно з FPV-дронами, роблять поле бою «прозорим», унеможливлюючи маневри та концентрацію сил.

Через повсюдне використання дронів і сенсорів, утворилася «зона ураження» (kill zone) глибиною понад 20 км, де будь-який рух стає ціллю. Це призводить до руйнування логістичних шляхів і зникнення поняття «тилу».

За даними ексголовкома ЗСУ, близько 80% втрат особового складу та техніки спричинені саме ударами дронів. Це нівелює ефективність традиційних засобів захисту.

Курська операція

Залужний прокоментував результати Курської операції. За його словами, ізольований тактичний прорив ЗСУ на вузькій ділянці фронту не приніс необхідного успіху. Російські війська, перебуваючи в обороні, скористалися технологічними та тактичними перевагами. Противник не дав українському прориву перерости в оперативний успіх, а згодом і сам здійснив тактичне просування, хоч і без значного результату. Ексголовком підсумував, що «ціна таких дій… була надто високою».

«В основі позиційного глухого кута лежить не лише неможливість прориву оборонних рубежів, найголовніше — неможливість виконати оперативні завдання, включно з виходом на оперативний простір», — додав Залужний.

Тактика Росії та виклики майбутнього

Посол зауважив, що Росія використовує тактику «видавлювання» та «інфільтрації», проникаючи вглиб оборони малими групами, щоб виснажити українські війська. Ця тактика, попри великі власні втрати, дозволяє їй поступово просуватися.

Росія веде війну на виснаження, використовуючи людський ресурс та «засипаючи» позиції штурмами, що створює постійну соціальну напругу через необхідність мобілізації.

Залужний попереджає про подальше ускладнення ситуації з розвитком штучного інтелекту, який призведе до появи повністю автономних систем ураження.

Шлях до перемоги та необхідні кроки

За словами Залужного, Україна може компенсувати нестачу ресурсів лише завдяки технологічним інноваціям. Необхідно перехопити та зберегти технологічну ініціативу.

Протидія дронам: єдиний вихід — це якнайшвидше винайдення засобів захисту, що підвищать виживання особового складу.

Стратегія на державному рівні

Залужний закликає до:

створення чіткої державної стратегії розвитку оборонних технологій,

мобілізації фахівців у галузі IT та софт-рішень,

вирішення проблеми доступу до мікропроцесорів,

науково-технологічної ізоляції Росії та використання наукового потенціалу Заходу.

«Очевидно, що саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії. Але для цього вкрай важливо знову перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищати себе«, — резюмував колишній головком ЗСУ.

До слова, раніше в одному з інтерв’ю Залужний заявив, що сучасна війна вимагає мінімальної кількості військових на передовій. За його словами, головний акцент має бути на інтелектуальних рішеннях та новітніх технологіях, оскільки великі скупчення солдатів легко уразити. Залужний додав, що Україна має зосередитися на розробці нових рішень, більшість з яких уже винайшли самі українці.