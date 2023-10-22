Хмельниччина пережила нічну атаку: що відомо про вибухи

Уночі, 22 жовтня 2023 року, армія Росії завдала удару "Шахедами" по Хмельниччині. Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали звуки вибухів. Обласна влада сповістила про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Знову росіяни атакували Хмельниччину "Шахедами". Працювали сили ППО. Наразі даних про постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає", — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в регіоні 22 жовтня оголосили о 03:08. Вона тривала до 03:52.

Скільки ракет та дронів Росія вночі випустила по Україні

У ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували знову Україну ударними БпЛА.

Застосували також керовані авіаційні та зенітні ракети. Українській протиповітряній обороні вдалося збити одну ракету та шість ворожих дронів.

Було, зокрема, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованих територій Донеччини. Окрім того, росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово захоплених територій Запорізької області. Ворог також випустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed-136/131 з району мису Чауда у Криму.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА Shahed-136/131. Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет", - йдеться у повідомленні.

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