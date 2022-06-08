"Хоч кудись з'їздить": Кулеба про візит Лаврова до Туреччини та як можна розблокувати порти в Україні

"Хоч кудись з'їздить": Кулеба про візит Лаврова до Туреччини та як можна розблокувати порти в Україні

Візит російського керівника МЗС Сергія Лаврова до Туреччини напряму не стосувався розблокування українських портів та вивезення зерна.

Також Україна не бере участі у домовленостях між Туреччиною та Росією щодо вирішення продовольчої кризи.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на пресконференції 8 червня.

"Наскільки мені відомо, візит Лаврова до Туреччини планувався не в контексті кризи із зерном, а як загальний двосторонній візит. Але по часі він збігся з піком зусиль, спрямованих на розв'язання продовольчої кризи, а тому всі вважають, що він їздив до Туреччини домовлятись саме про це, але контекст цього візиту набагато ширший. Ніхто ж не може заборонити Лаврову їздити до Туреччини, а міністру закордонних справ Туреччини його приймати. Лаврову пощастило, що він ще може туди долетіти. Хочу кудись з'їздить", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що представники України не були на зустрічі у Туреччині.

"Але представники України не були на цих зустрічах. Це - двосторонній візит з широким порядком денним. Ми ведемо розмову про розблокування українських портів через ООН. Все інше - ми це вітаємо, але за однієї умови, що остаточне рішення повинно враховувати безпекові інтереси України. А це - нам потрібна достатня кількість зброї, яка може захистити Одесу та частину чорноморського узбережжя з суходолу проти морських цілей Росії та потрібна чітка місія з патрулювання цього каналу, з якого відбуватиметься постачання зерна кораблями країн, яким ми можемо довіряти", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що армія Російської Федерації все ще має перевагу у важкій артилерії на Донбасі. Деякі західні партнери України мають враження, "що зі зброєю все більш-менш нормально". Втім, насправді це не зовсім так.

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