Хоч спати не лягай, прокинемося, а ми вже під Москвою: як українці мемами радіють успіхам ЗСУ та ниттю росіян

Українські військові у межах контрнаступу стрімко звільняють окуповані російськими загарбниками населені пункти. Поки росіяни та кремлівські пропагандисти ниють, що їхня армія ніщо, українці не можуть натішитися хорошими новинами з фронту.

Зауважимо, станом на 10 вересня відомо про понад 30 звільнених населених пунктів лише на Харківському напрямку. Також є деокуповані території на півдні та сході, але Генштаб ЗСУ поки не повідомляє їхні назви.

ТСН.ua зібрав найцікавіші меми та фотожаби, "присвячені" ниттю русні та приголомшливому успіху українських захисників.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко вдень розмістив допис із фото "до" та "після" про "Велике будівництво" - державна програма, спрямована на масштабну розбудову якісної інфраструктури в Україні. Цю тему підхопили інші користувачі та придумали жарти.

Фото з відкритих джерел

Також юзери не могли оминути всім відомо фразу "Остановітесь" колишнього президента-втікача Віктора Януковича, яка чудово вписалася у теперішні реалії російської армії. Окупанти або втікають з позицій, або здаються в полон Україні.

Фото з відкритих джерел

Звичайно, українці захоплюються професійністю головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Користувачі Мережі пишуть:

"Залужний з тих людей, які дивляться серіали не серіями, а сезонами.

Залужний то є Нетфлікс. То є топ

То швидше ми зараз всі дивимося сезон за ніч. А Залужний - він як Нетфлікс - випускає не по серії на тиждень, а відразу весь сезон за один раз.

Серіали самі стають у чергу, щоб їх подивився Залужний ".

русня, яка зараз намагається зрозуміти, з яких ще напрямків їм іще прилетить pic.twitter.com/odxBF6w4uD — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 10, 2022

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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