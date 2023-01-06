"Хоче підірвати репутацію України": аналітики пояснили, навіщо Путін оголосив "різвяне перемир'я"

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська дотримуватимуться припинення вогню в період від 6 до 7 січня є інформаційною операцією.

Заява президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що на православне Різдво Збройні сили РФ дотримуватимуться режиму припинення вогню може бути інформаційною операцією. Її мета – заподіяти шкоди репутації України.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

На думку аналітиків, Путін хоче паузи для своїх військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступу на критичних ділянках фронту.

"Така пауза непомірно піде на користь російським військам і почне позбавляти ініціативи України. Путін закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів", - вважають аналітики.

У ISW нагадали, що таку навмисну інформаційну тактику Росія використовувала і раніше.

Нагадаємо, що 5 січня стало відомо про доручення Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу запровадити від 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Перед цим прихильник Путіна патріарх Кирило закликав Україну до "перемир’я" на Різдво. У своїй так званій заяві він не назвав війну в Україні війною, а заявив про "міжусобний конфлікт".

На пропозицію РФ про "різдвяне перемир'я" відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав заяву Кремля цинічною.

Ядерна зброя в Криму, новий наступ із Білорусі, дивні заяви "кухаря Путіна" та пекло в Бахмуті | Сергій Грабський

Читайте також: