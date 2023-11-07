"Хоче розширити сферу впливу": очільник естонської розвідки – про плани Путіна

Антс Ківісельг погоджується з думкою, що для Володимира Путіна знищення України та встановлення нового світового порядку – головна мета.

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче встановити нову "архітектуру безпеки" в Європі, і своєю агресією розширити сферу впливу Росії.

Про це розповів очільник естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю "РБК-Україна".

Начальник розвідки Естонії погоджується з думкою, що для російського диктатора знищення України та встановлення нового світового порядку - головна мета.

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"Те, що Путін сказав у грудні 2021 року, - це і є те, чого він насправді хоче (промова, в якій Путін оголосив Заходу ультиматум і заявив, що побоюється, що в Україні поставлять зброю НАТО - ред.). Він хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року", - сказав Ківісельг.

Очільник естонської розвідки додав, що нічого не вказує на те, що у Кремлі змінили такі плани.

"Я думаю, він хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі. Росія хоче розширити свою сферу впливу, збільшити її. Росія - велика держава, на їхню думку, у менших держав не повинно бути власної волі, вони не повинні мати права говорити, що вони хочуть", - зазначив він.

Ківісельг уточнив, що подібна політика агресії Кремля спрямована проти західних цінностей, тож демократичні країни чинять опір.

"Немає варіанта, за якого ми хотіли б жити як Росія", - наголосив Ківісельг.

Нагадаємо, Путін збирається залишитися при владі у РФ після виборів 2024 року.

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