"Хоче, щоб їй ніжку гладили, бо фантомні болі": шестирічна дівчинка з Одещини наново вчиться сидіти після ампутації

"Хоче, щоб їй ніжку гладили, бо фантомні болі": шестирічна дівчинка з Одещини наново вчиться сидіти після ампутації

Раніше Олександра займалась танцями та гімнастикою, виступала й отримувала нагороди.

Після обстрілу російськими військами бази відпочинку на Одещині шестирічна Олександра Паскаль заново вчиться сидіти.

Через отримані травми лікарі вимушені були ампутувати їй ногу.

Історію дівчинки та її родини розповіли кореспонденти "Суспільного".

В травні після влучання російської ракети дитина опинилася під завалами.

Фото: "Суспільне"

"Раніше Олександра займалась танцями та гімнастикою, виступала й отримувала нагороди. Але в травні після влучання російської ракети дитина опинилася під завалами. Понад два тижні дівчинка провела у реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Поранення отримала і її мати Марія Паскаль", – пишуть журналісти.

Мати дівчинки ділиться пережитим.

"Я вже не пам'ятаю цього, і вона не пам'ятає. Ми прокинулись, коли вона лежала уже під плитою перекриття. Її діставали. На ліву ногу упала плита. Плюс вибухова хвиля розірвала їй ніжку. Через це лікарі довго намагались, але не вдалось врятувати", – розповіла Марія.

Три рази на тиждень дівчинка їздить на перев'язки. Скоро їй зніматимуть спиці – руку вдалось врятувати.

"Все загоюється потроху, як кажуть – час лікує. На ніжку теж робимо перев'язки. На ручку перев'язки. У нас буде реабілітація, будемо ставити протез. Коли? Як тільки вилікуємось, загояться рани, і тоді", – зазначила мама Олександри.

Дівчинка мріє повернутися до занять гімнастикою. Та на неї чекає не тільки фізична, а й психологічна реабілітація. Цьогоріч Саша мала б іти у перший клас та поки займатися зможе лише дистанційно.

"Боїться, коли сирени, боїться. Спить вона – буває встає, плаче, що ніжка болить. Спить вона погано. Все її дратує, якщо дуже шумно – починає нервуватись, каже все, я втомилась. Йдемо. Хоче тиші, спокою, аби її ніхто не чіпав і не турбував. Хоче, щоб завжди їй ніжку гладили, бо фантомні болі, воно її болить", – додала мати Саші.

Нагадаємо, 7-річна дівчинка та її мама, які постраждали під час ракетного обстрілу в Києві, уже разом. Їх спочатку шпиталізували до різних лікарень.

А напередодні Катерину Волкову перевели вже до "Охматдиту", де лікарі від першого дня надають допомогу її доньці. Те, що сталося недільного ранку, жінка пам'ятає в деталях. Як їм разом із донькою вдалося вижити під завалами власної оселі і дочекатися рятувальників - вона розповіла кореспондентці ТСН.